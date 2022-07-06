ЗСУ завдали точного удару по арсеналу окупантів у їхньому глибокому тилу на Донбасі (відео)

На місці удару йде дим. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України завдали удару по військовому об'єкту окупантів у Макіївці Донецької області.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

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"Макіївка, Донецька область. Місто окуповане Росією з 2014 року. Було завдано удару по військовому об'єкту рашистів", – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі повідомляють, що удару було завдано по військовому об'єкту так званої "ДНР" біля "Техноснабу".

Британська розвідка пояснила, як пройде битва за Донбас

Відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль майже на всю територію Луганської області, що дозволяє їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні своєї політичної мети на Донбасі, повідомляє британська розвідка.

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Як зазначають, на відміну від попередніх фаз війни, РФ, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ:

Центральним угрупованням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна;

Південним угрупованням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна.

Водночас у розвідці повідомляють, що українські сили здебільшого відведені у хорошому стані відповідно до наявних планів.

"Утримувані українцями райони Сєвєродонецька та Лисичанська були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох боків. Є реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони випрямленої лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка заявила, що битва за Донбас до цього моменту характеризувалася повільними темпами наступу та масованим застосуванням Росією артилерії, коли міста рівняли з землею.

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"Бої на Донеччині майже напевно триватимуть у такому ж ключі", – зазначили в розвідці.

Також нагадаємо, окупанти обстріляли з РСЗВ Краматорськ та Слов'янськ, багато вбитих та поранених.