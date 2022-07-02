ЗСУ майстерно знищили склад боєприпасів російських військ (відео)

ЗСУ знищили склад армії РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

На сході України наші військові підірвали склад із боєприпасами армії РФ. Про це повідомляє в Telegram-каналі командування Сухопутних військ ЗСУ, яке опублікувало відео

"Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України", – йдеться у підписі до кадрів.

Клуби диму на відео йдуть у повітря, так майстерно наші військові виконали своє завдання.

Реклама

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,

танків – 1582 (+5) од.,

бойових броньованих машин – 3737 (+1) од.,

артилерійських систем – 800 (+4) од.,

РСЗВ – 246 (+0) од.

засоби ППО – 105 (+0) од.,

літаків – 217 (+0) од.,

вертольотів – 186 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),

крилаті ракети – 144 (+1),

кораблі/катери -15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4) од.,

спеціальна техніка – 61 (+0).

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 липня: нові вибухи на Миколаївщині та Харківщині, ворог атакує Слов'янськ, утім зазнає втрат і відходить. У Білорусі проводять приховану мобілізацію у деяких регіонах.