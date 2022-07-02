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ЗСУ майстерно знищили склад боєприпасів російських військ (відео)

Наталія Магдик
2 липня, 12:57
Українські військові ліквідували військові запаси російських військ

ЗСУ знищили склад армії РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

На сході України наші військові підірвали склад із боєприпасами армії РФ. Про це повідомляє в Telegram-каналі командування Сухопутних військ ЗСУ, яке опублікувало відео

"Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України", – йдеться у підписі до кадрів.

Клуби диму на відео йдуть у повітря, так майстерно наші військові виконали своє завдання.

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Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,
  • танків – 1582 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин – 3737 (+1) од.,
  • артилерійських систем – 800 (+4) од.,
  • РСЗВ – 246 (+0) од.
  • засоби ППО – 105 (+0) од.,
  • літаків – 217 (+0) од.,
  • вертольотів – 186 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),
  • крилаті ракети – 144 (+1),
  • кораблі/катери -15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4) од.,
  • спеціальна техніка – 61 (+0).

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 липня: нові вибухи на Миколаївщині та Харківщині, ворог атакує Слов'янськ, утім зазнає втрат і відходить. У Білорусі проводять приховану мобілізацію у деяких регіонах.

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