ВСУ мастерски уничтожили склад боеприпасов российский войск (видео)

ВСУ уничтожили склад армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

На востоке Украины наши военные взорвали склад с боеприпасами армии РФ. Об этом сообщает в Telegram-канале командование Сухопутных войск ВСУ, которое опубликовало видео.

"Взорвался один из складов боеприпасов российских оккупантов на востоке Украины", – говорится в подписи к кадрам.

Клубы дыма на видео уходят в воздух, так мастерски наши военные выполнили свою задачу.

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Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 35870 (+120) человек ликвидировано,

танков – 1582 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 3737 (+1) ед,

артиллерийских систем – 800 (+4) ед,

РСЗО – 246 (+0) ед,

средства ПВО – 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 186 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8),

крылатые ракеты – 144 (+1),

корабли / катера -15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) ед,

специальная техника – 61 (+0).

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 июля: новые взрывы на Николаевщине и Харьковщине, враг атакует Славянск, впрочем терпит потери и отходит. В Беларуси проводят скрытую мобилизацию в некоторых регионах.