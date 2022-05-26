ЗСУ "Градами" приземлили вертоліт російських окупантів

ЗСУ збили вертоліт окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові "Градами" знищили військову техніку окупантів. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан.

За його інформацією, було збито гелікоптер.

Реклама

"Коли хтось починає сумніватися у ЗСУ – вгадайте це. Чоловіки воїни ЗС України – збили путінського шуліки (рашистський вертоліт) з БМ-21 Град", – розповів він.

Ніякі подробиці та місце події не вказуються.

Втрати окупантів

особового складу – близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1315 (+10) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) одиниць,

артилерійських систем – 617 (+11) одиниць,

РСЗВ – 201 (+0) одиниця,

коштів ППО – 93 (+0) одиниці,

літаків – 206 (+0) одиниць,

вертольотів – 170 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) одиниць,

крилатих ракет – 114 (+2) одиниць,

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) одиниць,

спеціальної техніки – 47 (+3) одиниць.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.