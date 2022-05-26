ВСУ "Градами" приземлили вертолет российских оккупантов

ВСУ сбили вертолет оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военный "Градами" уничтожили военную технику оккупантов. Об это на своей странице в Facebook сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

По его информации, был сбит вертолет.

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"Когда кто-то начинает сомневаться в ВСУ – вспомните это. Мужественные воины ВС Украины – сбили путинского коршуна (рашистский вертолет) из БМ-21 Град", – рассказал он.

Никакие подробности и место происшествия не указываются.

Потери оккупантов

личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1315 (+10) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) единиц,

артиллерийских систем – 617 (+11) единиц,

РСЗО – 201 (+0) единица,

средств ПВО – 93 (+0) единицы,

самолетов – 206 (+0) единиц,

вертолетов – 170 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) единицы,

крылатых ракет – 114 (+2) единиц,

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8) единиц,

специальной техники – 47 (+3) единиц.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.