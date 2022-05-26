ВСУ "Градами" приземлили вертолет российских оккупантов

ВСУ сбили вертолет оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военный "Градами" уничтожили военную технику оккупантов. Об это на своей странице в Facebook сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
По его информации, был сбит вертолет.
"Когда кто-то начинает сомневаться в ВСУ – вспомните это. Мужественные воины ВС Украины – сбили путинского коршуна (рашистский вертолет) из БМ-21 Град", – рассказал он.
Никакие подробности и место происшествия не указываются.
Потери оккупантов
- личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,
- танков – 1315 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) единиц,
- артиллерийских систем – 617 (+11) единиц,
- РСЗО – 201 (+0) единица,
- средств ПВО – 93 (+0) единицы,
- самолетов – 206 (+0) единиц,
- вертолетов – 170 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) единицы,
- крылатых ракет – 114 (+2) единиц,
- кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8) единиц,
- специальной техники – 47 (+3) единиц.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.