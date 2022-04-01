Ворог готується наступати на Донбас, місцевих закликають евакуюватися

Жителів Луганської області закликають евакуюватися. / Фото: Колаж: Сьогодні

Всі населені пункти Луганської області під вогнем окупантів. Місцевих жителів закликають евакуюватися.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Facebook.

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Він наголосив, що ворог готується наступати на Рубіжне, Кремінну та Попасну.

"Ми знаходимо людей в укриттях та пропонуємо їм евакуацію, але вони відмовляються. Чекають, доки війна не прийде у сусідній під’їзд, не буде знищено будинок, а потім ми дістаємо їх з-під завалів і тільки тоді вони погоджуються виїжджати", – розповів Гайдай.

Він наголосив, що щодня наші поліцейські, водії, співробітники ВЦА ризикують життям, допомагаючи громадянам виїхати.

"Я прошу, будь ласка, не зволікайте. Це проблема не одного будинку, кварталу, району, або міста", – додав очільник ВЦА.

Ситуація на Луганщині

На маршруті евакуаційного автобусу в Лисичанську Луганської області росіяни з безпілотника замінували трасу.

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У Луганській області влада погодила п'ять гуманітарних коридорів на 1 квітня. Проте евакуація із шести населених пунктів проблематична – окупанти ігнорують "режим тиші" та обстрілюють мирних жителів.

До віддалених населених пунктів з кожним днем все важче доставляти гуманітарний вантаж – українцям радять якнайшвидше залишити небезпечні райони.

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