Ворог кинув усі сили на Луганський напрямок: Гайдай озвучив головну мету РФ

Оприлюднено прогноз / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія планує вкотре перекидати свої війська через річку Сіверський Донець біля села Білогородка Луганської області, де їх багаторазово знищували ЗСУ. Про це повідомив голова регіону Сергій Гайдай у телемарафоні.

За його словами, незабаром РФ перекине свої війська.

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"Але скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисяч одиниць важкої техніки вже йдуть у наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо на чергову "підводну" серію в Білогородці", – додав він.

Також він розповів, скільки техніки рухається сюди.

"Доба йшла колона техніки ворожої, нарахували приблизно 2500 одиниць з особовим складом, це і танки, і БТР і БМП, тобто готуються вони дуже серйозно. Зараз усі сили кинуті на Луганський напрямок, бо планування Київ за три дні, потім просто Київ, потім хоча б Харків, потім хоч Суми, потім величезний котел Луганської та Донецької областей... Тепер вони підходять до того, що хоча б Луганську область. це був їхній план.

Також він зазначив, що Донецьку область вони не візьмуть.

Подальші прогнози

Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї , розповсюджується на ці території.

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Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде жоден місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.

Глава Національної розвідки США Авріл Хейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження . До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.