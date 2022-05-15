Враг бросил все силы на Луганское направление: Гайдай озвучил главную цель РФ

Обнародован прогноз / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия планирует в очередной раз перебрасывать свои войска через речку Северский Донец у села Белогородка Луганской области, где их многократно уничтожали ВСУ. Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай в телемарафоне.

По его словам, скоро РФ перебросит свои войска.

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"Но скоро подтянется "свежачок". 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогородке", – добавил он.

Также он рассказал, какое количество техники движется сюда.

"Сутки шла колона техники вражеской, насчитали примерно 2500 единиц с личным составом, это и танки, и БТР и БМП, т.е готовятся они очень серьезно. Сейчас все силы брошены на Луганское направление, потому, что было планирование Киев за три дня, потом просто Киев, потом хотя бы Харьков, потом хоть Сумы, потом огромный котел Луганской и Донецкой областей. Теперь они подходят к тому, что хотя бы Луганскую область . Их планы, они строятся походу – где удалось получит успех – они это называют, что это был их план.

Также он отметил, что Донецкую область они не возьмут.

Дальнейшие прогнозы

Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.

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Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операциюпо всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет ни один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.

Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.