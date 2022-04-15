Вперше окупанти бомбили Маріуполь із далеких надзвукових бомбардувальників

Для ударів по Маріуполю Путін вирішив задіяти дальню авіацію / Колаж "Сьогодні"

Армія міжнародного злочинця Володимира Путіна продовжує спроби захопити Маріуполь. Місто продовжують бомбардувати. Вперше з цією метою була задіяна далека авіація ЗС Росії.

Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час традиційного брифінгу.

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Що відомо

"Ситуація у Маріуполі складна та важка, зараз тривають бої. Російська армія постійно відправляє додаткові підрозділи для штурму міста. Станом на сьогодні точаться активні бої біля заводу Ілліча та в портовій зоні Маріуполя. Але повністю захопити місто росіянам не вдається. Сухопутні сили противника здійснюють штурм у районі морського порту", – повідомив представник Міноборони України.

Також Мотузяник розповів, що вперше з моменту російської агресії армія противника використала далекі бомбардувальники Ту-22М3. Вони скинули бомби на Маріуполь. Також місто бомбили з бомбардувальників Су-34 та Су-24М.

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Ситуація у місті