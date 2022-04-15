Впервые оккупанты бомбили Мариуполь с дальних сверхзвуковых бомбардировщиков

Для ударов по Мариуполю Путин решил задействовать дальнюю авиацию / Коллаж "Сегодня"

Армия международного преступника Владимира Путина продолжает попытки захватить Мариуполь. Город продолжает подвергаться бомбардировке. Впервые для этих целей была задействована дальняя авиация ВС России.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник во время традиционного брифинга.

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Что известно

"Ситуация в Мариуполе сложная и трудная, сейчас продолжаются бои. Российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма города. По состоянию на сегодняшний день идут активные бои у завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить город россиянам не удается. Сухопутные силы противника осуществляют штурм в районе морского порта", – сообщил представитель Минобороны Украины.

Также Мотузяник рассказал, что впервые с момента российской агрессии армия противника использовала дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они сбросили бомбы на Мариуполь. Также город бомбили с бомбардировщиков Су-34 и Су-24М.

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Ситуация в городе