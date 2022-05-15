Війська РФ вдарили з мінометів по Сумській області

Російські війська обстріляли Сумську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. Увечері 14 травня загарбники обстріляли Сумську область. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Сьогодні ввечері з території росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв немає", – розповів він.

Окупанти обстріляли Сумську область

Окупанти за годину випустили по Сумській області 20 ракет

Російські окупанти продовжують хаотично обстрілювати прикордонні райони Сумської області. Зранку росіяни випустили щонайменше 20 ракет по українських територіях поблизу кордону. Відомостей про постраждалих поки що немає. Про це повідомила Держприкордонслужба.

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Зокрема, вранці 9 травня з території Росії Сумську область двічі обстріляли з РСЗО.

Після 9 ранку з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет між двома селами Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади.

Менш ніж через пів години в поле на Сумщині прилетіло ще 10 ракет з Росії.

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