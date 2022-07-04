Військовий експерт пояснив, чому Білорусь не поспішає брати участь у наступі на Україну

Олег Панюта поспілкувався з військовим експертом Іваном Ступаком

Військовий експерт Іван Ступак заявив, що ймовірність вторгнення Білорусі в Україну була ще раніше – у лютому та березні. Але, за його словами, тоді президент Олександр Лукашенко не був готовий до наступу.

Про це Ступак розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Ймовірність участі Білорусі у наступі в Україну у лютому та березні була 99,9 відсотка. Але Лукашенко утримався.

"Однак якимось своїм внутрішнім тваринним чуттям Лукашенко утримався, чи щось зрозумів, чи щось знав, важко сказати зараз, що б було", – сказав Ступак.

Військовий експерт розповів:

"Єдине, що я можу назвати такий непрямий фактор, знову-таки місяць тому на своїй нараді з військовими Лукашенко сказав: "Та військова реформа, яку ми розпочинали, така цінна, масштабна, не мається на увазі на російський аналог, – вона себе не виправдала. Взагалі, ось у сусідів – українців – це було класно, ці мобільні війська, коли вони моментально там невеликим масивом з'являються, стріляють і потім тікають, виснажуючи таким чином ворога, це класно, до неї треба готуватися".

Він вважає, можливо, у такий спосіб Лукашенко визнав, що його армія не готова до вторгнення.

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"А по-друге, як варіант, він дав такий сигнал у Росію, що вони не готові", – додав експерт.

Раніше ми розповідали: військовий експерт Іван Ступак заявив, що ймовірність ядерної загрози з Білорусі є, за 10-бальною шкалою – близько 8-8,5. Наразі російські війська прибули на територію Білорусі та проводять оцінку потенціалу країни до зберігання цієї зброї.