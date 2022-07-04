Военный эксперт пояснил, почему Беларусь не спешит участвовать в наступлении на Украину

Олег Панюта пообщался с военным экспертом Иваном Ступаком

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что вероятность вторжения Беларуси в Украину была еще раньше – в феврале и марте. Но тогда, по его словам, президент Александр Лукашенко не был готов к наступлению.

Об этом Ступак рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Україна 24".

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Вероятность участия Беларуси в наступлении на Украину в феврале и марте была 99,9 процента. Но Лукашенко воздержался.

"Однако каким-то своим внутренним животным чутьем Лукашенко воздержался, или что-то понял, или что-то знал, трудно сказать сейчас, что бы было", – сказал Ступак.

Военный эксперт сообщил:

"Единственное, что я могу назвать такой непрямой фактор, опять-таки месяц назад на своем совещании с военными Лукашенко сказал: "Та военная реформа, которую мы начинали, такая ценная, масштабная, не подразумевается на российский аналог, – она себя не оправдала. Вообще, вот у соседей – украинцев – это было классно, эти мобильные войска, когда они моментально там небольшим массивом появляются, стреляют и потом убегают, истощая таким образом врага, это классно, к ней надо готовиться".

Ступак считает, что, возможно, таким образом Лукашенко признал, что его армия не готова к вторжению:

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"А во-вторых, как вариант, он дал такой сигнал в Россию, что они не готовы", – добавил эксперт.

Ранее мы рассказывали: военный эксперт Иван Ступак заявил, что вероятность ядерной угрозы из Беларуси есть, по 10-балльной шкале – около 8-8,5. Сейчас российские войска прибыли на территорию Беларуси и проводят оценку потенциала страны к хранению этого оружия.