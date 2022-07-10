Військовий аналітик розповів, як "HIMARS" на озброєнні у ЗСУ змінюють хід війни

Петро Черник дав інтерв'ю Олегу Панюті/Фото: скриншот
Військовий аналітик Петро Черник розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24", як удари українських військових з американських ракетних артилерійських систем "HIMARS" змінюють хід війни.
HIMARS на озброєнні в ЗСУ
- Що відбувається на окупованих територіях із логістичними центрами та складами противника?
- Однозначно працюють "HIMARS". В якійсь частині, можливо, працюють і партизани, але, на мій погляд, якби це був саме цей рух — він би активно запрацював значно раніше. Отже, "HIMARS" з’явилися — почалися вибухи бойових комплектів у глибині території противника і вогневий артилерійський вплив на наші позиції суттєво знизився. Нагадаю, що на 95% — це війна артилерії, а за запасами артилерії — це, мабуть, перша країна у світі, яка на момент війни мала понад 6 тис. робочих стволів, і ще думаю кілька тисяч є на зберіганні. Однак до великого перелому ще доволі далеко. Сьогодні озвучили інформацію, що у нас працює близько дев'яти машин такого класу, а для того, щоб створити тільки більш-менш адекватні умови для вогневого паритету, треба щонайменше 50. Чи в цьому напрямку робота йде — йде. Чи ця цифра буде досягнута — мій погляд, що буде досягнута, але не такими швидкими темпами як би нам хотілося.
- Ми ж попереджали, ми ледь не за графіком завозили "HIMARS" до себе. Чому для них це сталося зненацька? Чи знову ж таки їхня безалаберність зіграла нам на руку?
- На 100 % вірна точка зору. Вони ще, до речі, були вкрай впевнені в тому, що їхні системи радіоелектронної боротьби зуміють якимось чином упливати на ці високоточні снаряди — не зуміли переконатися, що вони не працюють. Підсиленням цієї тези буде той аргумент, що біля Кримського моста розгорнули цілі спеціальні кораблі, які раніше працювали мішенню для відпрацювання їхніх самонавідних ракет, а отже вони сподіваються, що при умовному запуску високоточної зброї як із платформи "HIMARS", так із гарпуни можна пристосувати для стрільби по сухопутних цілях, що це якимось чином відволіче умовне наведення ракет. Це ще раз підтверджує тезу, що насправді технологічність їхньої армії різко падає і вони неспроможні конкурувати із насправді серйозним озброєнням. Наведу простий приклад, який не раз наводив і ще раз наведу користуючись нагодою: люди котрі не можуть побудувати хороший автомобіль, насправді не можуть побудувати високоякісну воєнну техніку. Ми тверезо маємо розуміти, що умовний ВАЗ не може конкурувати із Мерседесом по замовчуванню. Чи цей ВАЗ продається, а як аналогія автомат Калашникова і вся решта їхнього озброєння продається. Чому? Тому що він дешевий, але дешевий — це однозначно не кращий і так по всіх кластерах їхнього озброєння. Разом з тим, не поспішаємо впадати у пастку ілюзій, що ворог ось-ось упаде. Це велика і дуже небезпечна пастка. Низового заліза, особливо снарядів до нього, просто неймовірно велетенська кількість, яка обчислюється десятками тисяч тонн, а то й з сотнями тисяч тонн боєприпасів. Противник готовий це застосовувати, посадити екіпаж в Т-62, забезпечити його всього одним боєкомплектом і відправити на смерть — абсолютно нормальна для них логіка. Як-не-як — це понад 40 снарядів, які завдають шкоди, які сіють смерть і руйнацію серед нас.