Военный аналитик рассказал, как "HIMARS" на вооружении в ВСУ меняют ход войны

Военный аналитик Петр Черник рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Україна 24", как удары украинских военных с американских ракетных артиллерийских систем "HIMARS" меняют ход войны

– Что происходит на оккупированных территориях с логистическими центрами и складами противника?

- Однозначно работают "HIMARS". В какой-то части, возможно, работают и партизаны, но, на мой взгляд, если бы это было именно это движение — оно бы активно заработало значительно раньше. Итак, "HIMARS" появились — начались взрывы боевых комплектов в глубине территории противника и огневое артиллерийское влияние на наши позиции существенно снизился. Напомню, что на 95% — это война артиллерии, а по запасам артиллерии — это, пожалуй, первая страна в мире, которая на момент войны имела более 6 тыс. рабочих стволов, и еще думаю несколько тысяч на хранении. Однако до большого перелома еще довольно далеко. Сегодня озвучили информацию, что у нас работает около девяти машин такого класса, а для того, чтобы создать только более-менее адекватные условия для огневого паритета, нужно минимум 50. В этом направлении работа идет — идет. Будет ли эта цифра будет достигнута — мой взгляд, что будет достигнута, но не такими быстрыми темпами как бы нам хотелось.

– Мы же предупреждали, мы чуть ли не по графику завозили "HIMARS" к себе. Почему для них это произошло неожиданно? Или опять же их безалаберность сыграла нам на руку?

- На 100% верная точка зрения. Они еще, кстати, были крайне уверены в том, что их системы радиоэлектронной борьбы сумеют каким-то образом влиять на эти высокоточные снаряды — не сумели убедиться, что они не работают. Усилением этого тезиса будет тот аргумент, что у Крымского моста развернули целые специальные корабли, которые раньше работали мишенью для отработки их самонаводящихся ракет, а значит они надеются, что при условном запуске высокоточного оружия как с платформы "HIMARS", так из гарпунов можно приспособить для стрельбы по сухопутным целям, что это каким-то образом отвлечет условное наведение ракет. Это еще раз подтверждает тезис, что на самом деле технологичность их армии резко падает и они неспособны конкурировать с на самом деле серьезным вооружением. Приведу простой пример, который не раз приводил и еще раз приведу пользуясь случаем: люди которые не могут построить хороший автомобиль, на самом деле не могут построить высококачественную военную технику. Мы трезво должны понимать, что условный ВАЗ не может конкурировать с Мерседесом по умолчанию. Или этот ВАЗ продается, а как аналогия автомат Калашникова и все остальное их вооружение продается. Почему? Потому что он дешевый, но дешевый — это однозначно не лучший и так по всем кластерам их вооружения. Вместе с тем, не спешим падать в ловушку иллюзий, что враг вот-вот упадет. Это большая и очень опасная ловушка. Низового железа, особенно снарядов к нему, просто невероятно огромное количество, которое исчисляется десятками тысяч тонн, а то и сотнями тысяч тонн боеприпасов. Противник готов это применять, посадить экипаж в Т-62, обеспечить его всего одним боекомплектом и отправить на смерть — абсолютно нормальная для них логика. Как-никак — это более 40 снарядов, которые наносят ущерб, которые сеют смерть и разрушения среди нас.