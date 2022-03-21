Військові РФ вкрали п'ять кораблів із зерном у Бердянську

Окупанти вкрали зерно з порту у Бердянську / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти викрали з морського порту в Бердянську п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна. Деякі з кораблів були повністю завантажені зерном.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону.

Реклама

Мешканці Бердянська кажуть, що росіяни відігнали кораблі буксирами. Місцева влада зараз намагається визначити їхнє місцезнаходження. Частина суден була повністю завантажена зерном, інші кораблі – частково. Це видно на митних документах.

"Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Зараз ми подивимося, корабель же віддає якісь коди безпосередньо в інформаційне середовище. І зрозуміємо їх місцезнаходження. Там кілька десятків тисяч тонн зерна було завантажено", – каже Старух.

Окупанти масово грабують українців

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. Військові РФ крадуть і вивозять побутову, автомобільну техніку, продукти. Є випадки, коли окупанти розміщували свою техніку та особовий склад прямо на об'єктах громадянської інфраструктури.

Реклама

Також СБУ перехопила розмову військового РФ з матір'ю, якій зізнався у мародерстві.

"Ми всі прив'язані до 40 загону. Вони – мародери. Грабують, телефони відбирають у місцевих. Тут ми тихо-мирно сидимо. А їм красти вже нема чого, а тому вони хочуть їхати далі", – сказав він.