Військові РФ розпочали наступ на Донбасі – Данілов

Данілов про атаку окупантів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські окупанти розпочали спробу наступу на сході України. У двох місцях армії РФ вдалося прорватися — це Кремінна та ще одне невеличке місто.

Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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"Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися — це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу в них почалася сьогодні зранку", — наголосив Данілов.

Він вкотре закликав українців, які перебувають у місцях, де починаються бойові дії, евакуюватися.

Скільки може тривати битва за Донбас

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що битва на Донбасі триватиме кілька тижнів, щоб стало зрозуміло, на чиєму боці перевага. Таку думку він висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на YouТube-каналі Україна 24.

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"До двох тижнів. Судячи з тієї кількості військ, які зібрала РФ, більше їх не вистачить. Резерву немає. Якщо ми змогли вистояти першу хвилю, то тут значно слабше буде, це наполовину менше угруповання. Їхня наступальна операція буде 7-10 днів. До кінця квітня розумітимемо, що і як", – сказав Жданов.

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