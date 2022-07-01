Військові РФ почали дезертирувати з Херсонщини: куди тікають

На Херсонщині серед росіян почастішали випадки дезертирства / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області все частіше фіксуються випадки дезертирства серед окупантів. Російські військові намагаються втекти з зони бойових дій до анексованого Криму через Арабатську стрілку.

Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України, в окупованій Калинівці Херсонської області була помічена група дезертирів віком 18-20 років.

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"Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашникова. Рухаються в бік Криму. При цьому пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ГУР, у Херсонській області "фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових".

"Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим", – розповіли в розвідці.

На Донбасі окупантам не дали втекти назад до Росії

У Луганській області підрозділ окупантів зробив спробу дезертирувати до Росії, але їх насильно повернули до зони бойових дій.

Як повідомило ГУР Міноборони, командування 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії РФ приховувало масові дезертирства та погрожувало солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано під час спроби перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область) та насильно повернуто до зони активних бойових дій.

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Нагадаємо, в армії РФ у контракти включають пункт про згоду на участь у бойових діях, незалежно від місця їх проведення. Це робиться, щоб не допустити масових звільнень та відмов від участі у війні в Україні.