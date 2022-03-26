У Львові чутно вибухи, окупанти завдали ракетного удару (фото, відео)

Окупанти завдали ракетного удару по Львову / Колаж " Сьогодні"

Ракетного удару по нафтобазі було завдано сьогодні, 26 березня, на околицях Львова. Через це у місті досить багато диму.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Реклама

"Ракетний удар по околицях Львова. Атакована нафтобаза. Багато диму. Не панікуємо", – йдеться у повідомленні.

Львів у диму через ракетний удар по нафтобазі. Фото: ТРУХА Харків

У місті було чути три вибухи і зараз працює сирена. У Львові дуже вітряно. Влада просить людей закрити вікна через сильний дим.

Реклама

Львів у диму через ракетний удар по нафтобазі. Фото: Ігор Зінкевич

Район міста після пострілів залишився без електрики

У районі Краківського ринку, у Шевченківському районі Львоваі в районі центральної частини міста чули постріли.

Реклама

В одному з районів міста люди побачили сяйво в небі, а потім зникла електрика.

"Відповідаємо на питання, що трапилося – працюють по дронах", – повідомив керівник "Варта1" Ігор Зінкевич. Пізніше у районі Городоцької люди у небі побачили сяйво.

"Як ми дізналися, це, найімовірніше, на підстанції світла, тому що після цього в районі зникло світло і не чули жодного звуку", – затверджує Ігор Зінкевич.

Раніше ми писали: