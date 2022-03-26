Во Львове слышны взрывы, оккупанты нанесли ракетный удар (фото, видео)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Львову / Коллаж "Сегодня"

Ракетный удар по нефтебазе был нанесен сегодня, 26 марта, в окрестностях Львова. Из-за этого в городе достаточно много дыма.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Ракетный удар по окрестностям Львова. Атакована нефтебаза. Много дыма. Не паникуем", – говорится в сообщении.

Львов в дыму из-за ракетного удара по нефтебазе. Фото: ТРУХА Харьков

В городе было слышно три взрыва и сейчас работает сирена. Во Львове очень ветрено. Власти просят людей закрыть окна из-за сильного дыма.

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Львов в дыму из-за ракетного удара по нефтебазе. Фото: Игорь Зинкевич

Район города после выстрелов остался без электричества

В районе Краковского рынка, в Шевченковском районе Львоваи районе центральной части города слышали выстрелы.

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В одном из районов города люди увидели сияние в небе, а после пропало электричество.

"Отвечаем на вопрос, что случилось – работают по дронам", – сообщил руководитель "Варта1" Игорь Зинкевич. Позже в районе Городоцкой люди в небе увидели сияние.

"Как мы узнали, это, скорее всего, на подстанции света, так как после этого в районе пропал свет и не слышали ни звука", – утверждает Игорь Зинкевич.

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