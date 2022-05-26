Закохана в "Гіацинти". Історія першої жінки, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ

Любов Плаксюк - перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишня викладачка історії Любов Плаксюк вирішила, що присвятить своє життя Збройними Силами України ще у 2016 році. Сталося це після її зустрічі з "Гіацинтом" – самохідною артилерійською установкою. Жінка почала вивчати конструкцію САУ, а згодом стала на захист Донбасу в районі проведення ООС. Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, Любов Плаксюк нещадно знищує війська окупантів.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні",

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"Гіацинти" кардинально змінили життя

З 2016 року військова кар’єра Любові Плаксюк йшла "за звичним сценарієм", крок за кроком – від радіотелефоніста до командира відділення управління. Але все докорінно змінилося в житті житомирянки, коли вона побачила "роботу" важких 152-мм самохідних артилерійських установок.

"Коли я побачила "Гіацинт" і вперше проїхалася на машині, від гуркоту якої перехоплює дух, зрозуміла – це моє! Тоді весь вільний час придивлялася до роботи номерів розрахунку, читала книжки з артилерійської справи, вивчала конструкцію САУ, а у 2019-му зробила дебютний постріл з гармати на полігоні", – розповіла військовослужбовиця.

Також, за цей час колишня "історичка" встигла взяти участь у бойових діях на сході країни та здобути звання молодшого лейтенанта. Зрештою новий офіцер зробила наступний крок – стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

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Любов Плаксюк. Фото: Генштаб ЗСУ

Війна застала військову на Донбасі

Ранок 24 лютого 2022 року лейтенант Любов Плаксюк зустріла в районі проведення операції Об’єднаних сил, на посаді командира батареї самохідного артдивізіону. Завдяки її вмінням – миттєво реагувати на зміну обстановки, приймати оптимальні рішення, швидко рахувати установки для стрільби та вираховувати поправки для ведення вогню – російські війська несуть жахливі втрати в техніці і живій силі під вогнем артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

"Якщо потрібно ціль "подавити", аби вона не змогла працювати, достатньо влучити снарядом від гармати "Гіацинт-С" у радіусі 50 метрів. Якщо ж стоїть завдання ціль знищити – потрібна інша точність влучання… Артилерія – дуже складна наука, вивчення якої ніколи не зупиняється", – пояснює лейтенант Плаксюк.

Тому, незважаючи на напружений фронтовий "графік", офіцер продовжує вивчати різні види артилерійського озброєння, працює над підвищенням результативності стрільби, натхненно прокладає маршрути для маршів у десятки кілометрів, розробляє цікаві завдання для розрахунків, проводить тренування особового складу як командир батареї…

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Служить Любов Плаксюк у 26 артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

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