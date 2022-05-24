Венедіктова розповіла, скількох військових РФ судитимуть найближчим часом

Венедіктова розповіла, що незабаром російських окупантів судитимуть за їх злочини в Україні/Фото: Офіс генерального прокурора, колаж: "Сьогодні"

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, що 48 російських військових найближчим часом судитимуть за підозрою у скоєнні воєнних злочинів. Наразі Україна розслідує близько 13 тис. справ про воєнні злочини росіян.

Про це пише The Guardian.

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"Ми вже порушили близько 13 000 справ, пов'язаних лише з воєнними злочинами. За цією категорією оголошено про підозру 49 особам (одного окупанта вже визнали винним, — ред.)", — повідомила прокурорка.

Венедіктова зазначила, що офіційні особи мають список із приблизно 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів. А дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів.

У Києві суд виніс вирок російському воєнному злочинцю

Київський суд 23 травня засудив російського солдата Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя Сумщини.

Російський військовослужбовець Вадим Шишимарін, 2000 року народження, служив у "елітній" Кантемирівській дивізії, яка брала участь у наступі окупантів у Сумській області.

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28 лютого Шишимарін у селищі Чупахівка на Сумщині застрелив беззбройного місцевого жителя – 62-річного чоловіка, який їхав узбіччям дороги на велосипеді.

Згодом окупант потрапив у полон. Суд висунув Шишимаріну звинувачення за статтею "Порушення законів та звичаїв війни". Російський військовий повністю визнав свою провину.

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