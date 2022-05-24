Венедиктова рассказала, скольких военных РФ будут судить в ближайшее время

Венедиктова рассказала, что вскоре российских оккупантов будут судить за их преступления в Украине/Фото: Офис генерального прокурора, коллаж: "Сегодня"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что 48 российских военных в ближайшее время будут судить по подозрению в совершении военных преступлений. В настоящее время Украина расследует около 13 тысяч дел о военных преступлениях россиян.

Об этом пишет The Guardian.

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"Мы уже возбудили около 13 000 дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 лицам (одного оккупанта уже признали виновным, — ред.)", — сообщила прокурор.

Венедиктова отметила, что официальные лица имеют список из примерно 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям. А два дела в отношении трех подозреваемых уже находятся на рассмотрении судов.

В Киеве суд вынес приговор российскому военному преступнику

Киевский суд 23 мая приговорил российского солдата Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумщины.

Российский военнослужащий Вадим Шишимарин, 2000 года рождения, служил в "элитной" Кантемировской дивизии, которая участвовала в наступлении оккупантов в Сумской области.

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28 февраля Шишимарин в поселке Чупаховка на Сумщине застрелил безоружного местного жителя – 62-летнего мужчину, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.

Впоследствии оккупант попал в плен. Суд предъявил Шишимарину обвинение по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Российский военный полностью признал свою вину.

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