ЗCУ перетворили на попіл півтора десятки танків і БМП у Луганській області

Українські воїни перетворили на попіл півтора десятки танків рфта БМП у Луганській області. Колаж "Сьогодні".

Українські воїни-артилеристи 24 ОМБр імені короля Данила перетворили на попіл півтора десятки російських танків та БМП у Луганській області.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Подробиці

"Українські захисники вкотре нагадують, що розплата чекає на кожного окупанта, який ступив на нашу землю!", – йдеться в повідомленні.

Луганська та Донецька області

Керівник Луганської ОВ Сергій Гайдай заявив , щоб вийти на адмінкордон Луганської області, росіяни артилерією знищують навколишні села.

"З усіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б'ють по будинках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим зміцненням. Щоб просунутися, не вважають особистих втрат і не шкодують мешканців області", – Розповів він.

Схожа ситуація, за його словами, і у населених пунктах Донецької області, що розташовані біля кордону з Луганською областю.

За інформації Генштабу, на Слов'янському напрямі підрозділи російської армії надавали вогненний вплив по артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепель, Мазанівка, Долина, Червоне, Богородичне та Адамівка.

Реклама

Раніше ми писали про те, що ЗСУ на півдні України ліквідували 12 російських окупантів. Крім цього, вдалося знищити склад боєприпасів та ворожу техніку.