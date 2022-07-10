ВCУ превратили в пепел полтора десятка танков и БМП в Луганской области

Украинские воины превратили в пепел полтора десятка танков рф и БМП в Луганской области. Коллаж "Сегодня".

Украинские воины-артиллеристы 24 ОМБр имени короля Даниила превратили в пепел полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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"Украинские защитники в очередной раз напоминают, что расплата ждет каждого оккупанта, ступившего на нашу землю!", – говорится в сообщении.

Луганская и Донецкая области

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что, чтобы выйти на админграницу Луганской области, россияне артиллерией уничтожают окрестные села.

"Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке. Применяют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личных потерь и не жалеют жителей области", – рассказал он.

Похожая ситуация, по его словам, и в населенных пунктах Донецкой области, расположенных возле границы с Луганской областью.

По информации Генштаба, на Славянском направлении подразделения российской армии оказывали огненное влияние по артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чепель, Мазановка, Долина, Красное, Богородичное и Адамовка.

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Ранее мы писали о том, что ВСУ на юге Украины ликвидировали 12 российских оккупантов. Кроме этого, удалось уничтожить склад боеприпасов и вражескую технику.