У зоопарку Києва розповіли, як мешкає маленький новонароджений лемур Байрактар

/ Фото: "Сегодня"

На початку березня у столичному зоопарку народився лемур, у зв'язку з тим, що він був дуже слабким, опіку над ним взяли співробітники Київзоо. Щоб виходити малюка, від якого відмовилася його мама, його доводиться годувати вручну, лемур вже почав набирати вагу. Про це пише "Сьогодні".

"Малюка наші співробітники вирощують вручну. Він народився дуже слабим і не міг триматися за маму. Тому, щоб урятувати малюка, ми стали його сім'єю. Нині він перебуває під постійною цілодобовою опікою наших зоологів та ветеринарів. Байрактор росте, набирає вагу та любить відпочивати зі своєю улюбленою м'якою іграшкою", – додають у Київзоо.

В умовах війни в екопарку "XII Місяців" народилось маленьке зебреня, якого назвали Маленький Зе.

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По всій Україні багато зоопарків та тварин перебувають у складних умовах, керівництво закладів залишилося на своїх місцях, щоб допомагати вихованцям.

Як відправити бездомних тварин за кордон

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