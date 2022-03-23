В зоопарке Киева рассказали, как живет новорожденный лемур Байрактар

/ Фото: "Сегодня"

В начале марта в столичном зоопарке родился лемур, в связи с тем, что он был очень слаб, опеку над ним взяли сотрудники Киевзоо. Чтобы выходить малыша, от которого отказалась его мама, его приходится кормить вручную, лемур уже начал набирать вес. Об этом пишет "Сегодня".

"Малыша наши сотрудники выкармливают вручную. Он родился очень слабым и не мог держаться за маму. Поэтому, чтобы спасти малыша, мы стали его семьей. Сейчас он находится под постоянной круглосуточной опекой наших зоологов и ветеринаров. Байрактар растет, набирает вес и любит отдыхать со своей любимой мягкой игрушкой", – рассказали в Киевзоо.

В условиях войны в экопарке "XII Месяцев" родился маленький зебренок, которого назвали Маленький Зе.

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По всей Украине многие зоопарки и животные находятся в сложных условиях, руководство заведений осталось на своих местах, чтобы помогать питомцам.

Как отправить бездомных животных за границу

Многие приюты для животных сейчас переполнены. Люди в панике уезжая оставляли своих питомцев. Европа упростила условия пересечения границы с животными. И сейчас не нужно предоставлять ни ветеринарные паспорта, ни прививки, ни чипы.

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