У Запоріжжі під обстрілами загинув рятувальник, ще п'ятеро – поранені

Під обстрілами у Запорізькій області загинув пожежник. Колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі внаслідок обстрілу російською армією цивільного об'єкту в селі Наталівці загинув пожежник, ще 5 – поранені.

Про це повідомляє управління у Facebook.

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Трагедія сталася у селі Наталівці. Рятувальники виїхали туди ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу.

"Під час гасіння займання ворог зробив повторний обстріл в епіцентр займання. Рятувальники опинилися у смертельній небезпеці. На жаль, внаслідок вибуху загинув наш пожежник – старший пожежник 4 ДПРЧ Євген Донець", – йдеться у повідомленні.

Отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості ще 5 співробітників ДСНС, які тепер перебувають у медичних закладах.

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Як повідомляли, сьогодні у передмісті Запоріжжя росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч" військовий полігон, один із заводів та прилеглий до нього кар'єр. Через це на території заводу виникла пожежа.

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