В Запорожье под обстрелами погиб спасатель, еще пятеро – ранены

Под обстрелами в Запорожской области погиб пожарный. Коллаж "Сегодня"

В Запорожье вследствие обстрелов российской армией гражданского объекта в с. Наталовка погиб пожарный, еще 5 – ранены.

Об этом сообщает управление в Facebook.

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Трагедия произошла в селе Наталовка. Спасатели отправились туда ликвидировать пожар, возникший в результате вражеских обстрелов.

"Во время тушения возгорания враг произвел повторный обстрел в эпицентр возгорания. Спасатели оказались в смертельной опасности. К сожалению, в результате взрыва погиб наш пожарный – старший пожарный 4 ГПРЧ Евгений Донец", – говорится в сообщении.

Получили ранения и травмы различной степени тяжести еще 5 сотрудников ГСЧС, которые сейчас находятся в медицинских учреждениях. Как сообщалось, сегодня в пригороде Запорожья россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" военный полигон, один из заводов и прилегающий к нему карьер. Вследствие этого на территории завода возник пожар.

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