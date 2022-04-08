В Україні запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих внаслідок війни

В Україні працює спеціальна "гаряча лінія" через війну. / Фото: Колаж: Сьогодні
Національна поліція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок війни Росії проти України.
Про це повідомили у пресслужбі МВС України в Telegram.
За номером "гарячої лінії" оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.
У МВС зазначили, що у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.
Номер гарячої лінії – 0 894 201 867. Працює цілодобово.
Водночас, українців просять використовувати телефонну лінію за призначенням. А з усіх інших питань звертатися за номерами поліції свого регіону.
Безоплатна допомога психолога для українців
Через вторгнення військ РФ в Україну українцям довелося кардинально змінювати свої життя, жити у стані постійного стресу, що позначається на ментальному та фізичному здоров'ї. Куди телефонувати за безплатною психологічною допомогою – розповіли в МОЗ України.
В Україні, щоб отримати психологічну допомогу, можна телефонувати на гарячу лінію емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції, її номер 0800211444.
Адже мільйони українців були змушені покинути свої домівки, розлучитися з коханими та рідними, втратити з ними зв'язок, постійно боятися та переживати. Це далеко не повний перелік проблем, з якими доводиться щодня стикатися, адже кожен день війни у рідній країні пережити дуже складно.
Тому МОЗ нагадує, що в Україні працює безплатна та анонімна допомога психологів: на гарячій лінії працюють кваліфіковані фахівці, які готові допомогти впоратися з психологічними проблемами.
Ви можете телефонувати та звертатися за допомогою щодня:
- у будні – з 9-00 до 18-00
- у вихідні – з 10-00 до 17-00.
Пам'ятайте, що відмовлятися від психологічної підтримки в такий важкий час не варто, адже піклуючись про себе, у вас з'являться сили для турботи про інших.