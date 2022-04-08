В Украине заработала "горячая линия" для родственников погибших из-за войны

В Украине работает специальная "горячая линия" из-за войны войны. / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальная полиция Украины открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате войны России против Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины в Telegram.
По номеру "горячей линии" операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения.
В МВД отметили, что в освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглые сутки работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.
Номер горячей линии 0 894 201 867. Работает круглосуточно.
В то же время украинцев просят использовать телефонную линию по назначению. А по всем другим вопросам обращаться за номерами полиции своего региона.
Бесплатная помощь психолога для украинцев
Из-за вторжения войск РФ в Украину украинцам пришлось кардинально менять свои жизни, жить в состоянии постоянного стресса, что сказывается на ментальном и физическом здоровье. Куда звонить за бесплатной психологической помощью – рассказали в Минздраве Украины.
В Украине, чтобы получить психологическую помощь, можно звонить по горячей линии эмоциональной поддержки Международной организации по миграции, ее номер 0800211444.
Ведь миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, расстаться с любимыми и родными, потерять с ними связь, постоянно бояться и переживать. Это далеко не полный перечень проблем, с которыми приходится сталкиваться каждый день, ведь каждый день войны в родной стране пережить очень сложно.
Поэтому Минздрав напоминает, что в Украине работает бесплатная и анонимная помощь психологов: на горячей линии работают квалифицированные специалисты, готовые помочь справиться с психологическими проблемами.
Вы можете звонить по телефону и обращаться с помощью ежедневно:
- в будни – с 9:00 до 18:00
- в выходные – с 10:00 до 17:00.
Помните, что отказываться от психологической поддержки в такое тяжелое время не стоит, ведь заботясь о себе, у вас появятся силы для заботы о других.