В Україні створили Telegram-канал, де збирають інформацію про злочинців РФ

Фото російських злочинців просять надсилати в Telegram/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав надсилати фото та відео російських військових, які вчиняли злочини в українських містах.

Про це він написав на своєму каналі в Telegram.

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Федоров опублікував фото офіцера сцецназу армії Росії Артема Лазарева, який відправляв своїй сім'ї награбоване в Україні.

"Вони грабували та вбивали мирних людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі… і після цього відправляли все награбоване своїм сім'ям. Їхні обличчя зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі. Більшість цих убивць вже знайдено завдяки штучному інтелекту. Ще сотні фотографій та відео з обличчями зараз в обробці. Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому невинних українців у нас вдома. Звертаюся до всіх мешканців Київської області, до мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Надсилайте сюди @ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць російської армії, піднімайте камери спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя, підніміть відео та фото, які вдалося зробити. Ми ніколи цього не вибачимо. Технології дозволять знайти кожного", — повідомив Федоров.

На всіх причетних до звірств у Бучі чекає точкова помста

Усіх російських військових, причетних до масових тортур, зґвалтувань та вбивств мирних жителів Бучі та Ірпеня, чекає точкова помста.

"Ми всіх встановимо. Ми маємо дуже чітке завдання. Президент про це дуже чітко заявив. А далі буде щось на зразок пошуку "Чорного вересня". Буде точкова помста, ніхто не сховається", – заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Глава Офісу президента наголосив, що справедливе покарання для воєнних злочинців – це принципова позиція української влади.

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