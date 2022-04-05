В Украине создали Telegram-канал, где собирают информацию о преступниках РФ

Фото российских преступников просят присылать в Telegram/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал присылать фото и видео российских военных, совершавших преступления в украинских городах.

Об этом он написал на своем канале в Telegram.

Реклама

Подробности

Федоров опубликовал фото офицера сцецназа армии России Артема Лазарева, который отправлял своей семье награбленное в Украине.

"Они грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле… и после этого отправляли все награбленное своим семьям. Их лицо зафиксировала камера в офисе службы доставки в Белоруссии. Большинство этих убийц уже найдено благодаря искусственному интеллекту. Еще сотни фотографий и видео с лицами сейчас обрабатываются. Будет найден каждый, кто убивал ни в чем не виноватых украинцев у нас дома. Обращаюсь ко всем жителям Киевской области, к жителям Бучи, Ирпеня, Гостомеля. Отправляйте сюда @ruskie_vbyvtsi фото/видео убийц российской армии, поднимайте камеры наблюдения, которые успели зафиксировать их лица, поднимите видео и фото, которые удалось сделать. Мы никогда этого не простим. Технологии позволят найти каждого", — сообщил Федоров.

Всех причастных к зверствам в Буче ждет точечная месть

Всех российских военных, причастных к массовым пыткам, изнасилованиям и убийствам мирных жителей Бучи и Ирпеня, ждет точечная месть.

"Мы всех установим. У нас есть очень четкая задача. Президент об этом очень четко заявил. А дальше будет что-то типа поиска "Черного сентября". Будет точечная месть, никто не уйдет", – заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Глава Офиса президента подчеркнул, что справедливое наказание для военных преступников – это принципиальная позиция украинской власти.

Реклама