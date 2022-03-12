В Україні з'явиться поштова марка "Русский военный корабль, иди на...уй": яка на вигляд

На конкурс надіслали близько 500 різних ескізів. Колаж "Сьогодні"

Ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на...уй" українського художника Бориса Гроха став переможцем народного голосування.

Про це у п'ятницю, 11 березня, повідомила пресслужба Укрпошти.

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"Ми готові оголосити переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на...уй". 1-е місце – ескіз номер 3. За роботу українського художника Бориса Гроха проголосували понад 1700 осіб із восьми тисяч усіх голосів", – йдеться у повідомленні.

Укрпошта зазначила, що ілюстрацію надрукують масовим тиражем якнайшвидше, щоб українці вже могли користуватися маркою.

"З цією маркою ви зможете надсилати листи та листівки навіть за кордон. І найголовніше, у них буде зашито послання, яке ви вже добре знаєте: "Русский военный корабль, иди на...уй", – пояснили в Укрпошті.

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На конкурс надіслали близько 500 різних ескізів не лише з України, а й з-за кордону.

З початку війни Росії проти України фраза "Російський військовий корабель, йди на*уй" облетіла весь світ. Її автор – Роман Грибов – мешканець міста Золотоноша Черкаської області. Нині він перебуває у російському полоні.

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