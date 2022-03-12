В Украине появится почтовая марка "Русский военный корабль, иди на...уй": как выглядит

На конкурс прислали около 500 разных эскизов. Коллаж "Сегодня"

Эскиз для почтовой марки Русский военный корабль, иди на...уй украинского художника Бориса Гроха стал победителем народного голосования.

Об этом в пятницу, 11 марта, сообщила пресс-служба Укрпочты.

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"Мы готовы объявить победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки Русский военный корабль, иди на...уй. 1 место – эскиз номер 3. За работу украинского художника Бориса Гроха проголосовали более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов", – говорится в сообщении.

Укрпочта отметила, что иллюстрацию напечатают массовым тиражом как можно скорее, чтобы украинцы уже могли пользоваться маркой.

"С этой маркой вы сможете посылать письма и открытки даже за границу. И самое главное, у них будет зашито послание, которое вы уже хорошо знаете: "Русский военный корабль, иди на...уй", – объяснили в Укрпочте.

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На конкурс прислали около 500 разных эскизов не только из Украины, но и из-за границы.

С начала войны России против Украины фраза "Русский военный корабль, иди на*уй" облетела весь мир. Ее автор – Роман Грибов – житель города Золотоноша Черкасской области. В настоящее время он находится в российском плену.

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