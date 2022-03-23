В Україні відкрились 9 гуманітарних коридорів: як вони працюватимуть 23 березня

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В Україні 23 березня погоджено роботу 9 гуманітарних коридорів.
Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.
Донецька область:
- Маріуполь – Запоріжжя. Для евакуації маріупольців працюватиме наступний маршрут:
- Бердянськ – Запоріжжя (місце збору – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27).
- 24 автобуси знаходяться на в'їзді до Бердянська. О 10:00 вони будуть подані до площі навпроти спорткомплексу.
Запорізька область:
- Пологи – Запоріжжя (місце збору – площа перед міськрадою).
- Гуляйполе – Запоріжжя (місце збору – міськрада, вул. Шевченка 15/2).
- Автобуси для евакуації будуть відправлені з Запоріжжя.
Київська область:
- Велика Димерка – Бровари (місце збору – Будинок сільради на вул. Бобрицька,1).
- Богданівка – Бровари (місце збору – сільрада на вул. Богдана Хмельницького,219).
- Світильня – Бровари (місце збору – сквер ім. Марченка).
- Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
- Бородянка – Біла Церква (місце збору – вул. Центральна, 331).
- Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви.
Луганська область:
- Рубіжне – Бахмут (місце збору – вул. Чехова, 11).
- с. Нижнє – Бахмут (місце збору – вул. Паркова, 13).
- Ці маршрути проходитимуть також по інших містах, де робитимуться зупинки, щоб забрати людей. Місця зборів:
- Лисичанськ – 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324; РТІ.
- Сєвєродонецьк – просп. Хіміків, 28.
- Гірське – вул. Гагаріна, 13.
РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так
У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоб вивозити українців до РФ.
У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".
"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.
У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:
- 1. Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.
- 2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.
- 3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав важких втрат під час боїв.
- 4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.
- 5. Скупчення наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.
"Крім того, на території держави-окупанта українцям не можуть бути забезпечені законні громадянські права та належна допомога. Громадяни будуть зазнавати утиску з боку спецслужб та репресивних структур окупанта", – йдеться у повідомленні.