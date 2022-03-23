В Україні відкрились 9 гуманітарних коридорів: як вони працюватимуть 23 березня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 23 березня погоджено роботу 9 гуманітарних коридорів.

Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Реклама

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя. Для евакуації маріупольців працюватиме наступний маршрут:

Бердянськ – Запоріжжя (місце збору – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27).

24 автобуси знаходяться на в'їзді до Бердянська. О 10:00 вони будуть подані до площі навпроти спорткомплексу.

Запорізька область:

Реклама

Пологи – Запоріжжя (місце збору – площа перед міськрадою).

Гуляйполе – Запоріжжя (місце збору – міськрада, вул. Шевченка 15/2).

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Запоріжжя.

Київська область:

Велика Димерка – Бровари (місце збору – Будинок сільради на вул. Бобрицька,1).

Богданівка – Бровари (місце збору – сільрада на вул. Богдана Хмельницького,219).

Світильня – Бровари (місце збору – сквер ім. Марченка).

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

Бородянка – Біла Церква (місце збору – вул. Центральна, 331).

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви.

Луганська область:

Рубіжне – Бахмут (місце збору – вул. Чехова, 11).

с. Нижнє – Бахмут (місце збору – вул. Паркова, 13).

Ці маршрути проходитимуть також по інших містах, де робитимуться зупинки, щоб забрати людей. Місця зборів:

Лисичанськ – 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324; РТІ.

Сєвєродонецьк – просп. Хіміків, 28.

Гірське – вул. Гагаріна, 13.

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоб вивозити українців до РФ.

Реклама

У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:

1. Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.

2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.

3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав важких втрат під час боїв.

4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.

5. Скупчення наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.