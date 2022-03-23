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В Украине открылись 9 гуманитарных коридоров: как они будут работать 23 марта

Павел Заяц
23 марта, 10:30
Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации с эвакуацией людей

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 23 марта согласована работа 9 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила на брифинге вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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Донецкая область:

  • Мариуполь – Запорожье. Для эвакуации мариупольцев будет работать следующий маршрут:
  • Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27).
  • 24 автобуса находятся на въезде в Бердянск. В 10:00 они будут поданы к площади напротив спорткомплекса.

Запорожская область:

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  • Пологи – Запорожье (место сбора – площадь перед горсоветом).
  • Гуляйполе – Запорожье (место сбора – горсовет, ул. Шевченко 15/2).
  • Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Киевская область:

  • Большая Дымерка – Бровары (место сбора – Дом сельсовета по ул. Бобрицкая,1).
  • Богдановка – Бровары (место сбора – сельсовет по ул. Богдана Хмельницкого, 219).
  • Светильня – Бровары (место сбора – сквер им. Марченко).
  • Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  • Бородянка – Белая Церковь (место сбора – ул. Центральная, 331).
  • Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви.

Луганская область:

  • Рубежное – Бахмут (место сбора – ул. Чехова, 11).
  • с. Нижнее – Бахмут (место сбора – ул. Парковая, 13).
  • Эти маршруты будут проходить также по другим городам, где будут делаться остановки, чтобы забрать людей. Места сборов:
  • Лисичанск – 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324; РТИ.
  • Северодонецк – просп. Химиков, 28.
  • Горное – ул. Гагарина, 13.

РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты также предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.

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В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".

"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.

В разведке объяснили, зачем это оккупантам:

  • 1. Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.
  • 2. Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.
  • 3. Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери в ходе боев.
  • 4. Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего.
  • 5. Сосредоточение наших граждан с целью использования их в качестве заложников и живого щита.

"Кроме того, на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта", – говорится в сообщении.