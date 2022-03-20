В Україні об'єднають ефіри всіх новинних телеканалів – указ Зеленського

Зеленський підписав указ про телебачення / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №152/2022, яким ввів у дію рішення РНБО "Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану". Таким чином, у країні об'єднають ефіри всіх загальнонаціональних інформаційних телеканалів.

Про це повідомили в Офісі президента.

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РНБО України встановила, що в умовах війни одне з пріоритетних питань національної безпеки – створення єдиної інформаційної політики в країні. Для цього в Україні об’єднають усі загальнонаціональні канали з інформаційними та інформаційно-аналітичними програмами в марафоні "Єдині новини #UАразом".

Таке рішення ухвалили через пропагандистів РФ, які поширюють дедалі більше фейків про Україну та вторгнення Росії у нашу країну. За допомогою загального ефіру наші журналісти доноситимуть правду про війну та забезпечуватимуть єдину інформполітику на період воєнного стану.

Указ, який підписав Зеленський, набув чинності з дня опублікування – 19 березня.

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