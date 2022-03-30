В Україні на 30 березня узгоджено три гуманітарні коридори – Верещук

Верещук розповіла, як можна безпечно виїхати із зон бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на середу узгоджено три гуманітарні коридори для евакуації населення із зони бойових дій. Про це на брифінгу повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Які будуть гуманітарні коридори

для евакуації маріупольців та доставлення гуманітарної допомоги до Бердянська;

для доставлення гуманітарної допомоги та евакуації людей з Мелітополя;

для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодара у Запоріжжя.

Колони автобусів та вантажівок з гуманітарною допомогою вже виїхали із Запоріжжя. На зворотному шляху в Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на особистому транспорті.

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Верещук нагадала, що 29 березня на переговорах російській делегації було передано пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів у Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях.

Ситуація з евакуацією

28 березня українська влада вирішила не проводити евакуацію. Було отримано інформацію про те, що російські окупанти готують провокації, тому евакуація може бути небезпечною для мирних жителів.

27 березня в Україні погодили всього два гуманітарні коридори в Донецькій та Луганській областях, хоча жителі Чернігова, Маріуполя та Харкова й надалі позбавлені світла, тепла та харчів в умовах майже цілодобового бомбардування.