В Украине на 30 марта согласованы три гуманитарных коридора – Верещук

Верещук рассказала, как можно безопасно выехать из зон боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на среду согласованы три гуманитарных коридора для эвакуации населения их горячих точек зон боевых действий. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Какие будут гуманитарные корриды

для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;

для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;

для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

Колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже выехали из Запорожья. На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на личном транспорте.

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Также она напомнила, что 29 марта на переговорах российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров в самые пострадавшие 97 населенных пунктов в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях.

Ситуация с эвакуацией

28 марта украинские власти решили не проводить эвакуацию. Была получена информация о том, что российские оккупанты готовят провокации, поэтому эвакуация может быть опасна для мирных жителей.

27 марта в Украине согласовали всего два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей, хотя жители Чернигова, Мариуполя и Харькова продолжают находиться без света, тепла и продуктов в условиях почти круглосуточной бомбардировки.