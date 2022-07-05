В Україні можуть запровадити нові обмеження для військовозобов'язаних. Фейк чи документ (фото)

Лист з підписом Валерія Залужного опублікували в соцмережах. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні можуть заборонити військовозобов'язаним залишати місце проживання без дозволу військкоматів. Така вимога діятиме з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Стосуватиметься вона призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Відповідний лист головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного опублікував нардеп Олександр Федієнко.

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Лист адресований усім органам влади, і в ньому йдеться про те, що виїзд за межі місця проживання допускається лише з дозволу військкома. Аналогічні дозволи, судячи з листа, видаватимуться і для виїзду за кордон.

Втім, не виключено, що цей лист є фейковим вкиданням.

"Звертаю увагу на те, що зараз війна, все змінюється досить динамічно. МО працює чисто в рамках чинного законодавства", – написав Федієнко і пообіцяв більше інформації з юридичними висновками найближчим часом.

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Військовий облік для жінок

У Міністерстві оборони раніше додатково прокоментували для сайту "Сьогодні" інформацію, що поширилася в деяких ЗМІ, про військовий облік жінок, які мають суміжні з військовими спеціальності.

"Інформація окремих ЗМІ про те, що такі жінки мають стати на облік до 1 жовтня, не відповідає дійсності. Крім того, відомості про те, що таких жінок, які не стали на військовий облік, не випустять за кордон – це також хибна інформація", – повідомили "Сьогодні" у Міністерстві оборони.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді України зареєстрований законопроєкт №7481, яким пропонують не мобілізувати військовозобов'язаних, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти на війні.

Крім того, у Раді зареєстровано законопроєкт, яким хочуть врегулювати механізм виїзду військовозобов'язаних за межі країни під час воєнного стану.