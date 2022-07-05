В Украине могут ввести новые ограничения для военнообязанных. Фейк или документ (фото)

Письмо с подписью Валерия Залужного опубликовали в соцсетях. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине могут запретить военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов. Такое требование будет действовать с момент объявления мобилизации и у военное время. Касаться оно будет призывников, военнообязанных и резервистов.

Соответственное письмо главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного опубликовал нардеп Александр Федиенко.

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Письмо адресовано всем органам власти, и в нем говорится, что выезд за пределы места жительства допускается только с разрешения военкома. Аналогичные разрешения, судя по письму, будут выдаваться и для выезда за рубеж.

Впрочем, не исключено, что данное письмо является фейковым вбросом.

"Обращаю внимание на то, что сейчас война, все меняется достаточно динамично. МО работает чисто в рамках действующего законодательства", – написал Федиенко и пообещал больше информации с юридическими выводами в ближайшее время.

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Воинский учет для женщин

В Министерстве обороны ранее дополнительно прокомментировали для сайта "Сегодня" распространившуюся в некоторых СМИ информацию о воинском учете для женщин, имеющих смежные с военными специальности.

"Информация отдельных СМИ о том, что такие женщины должны стать на учет до 1 октября, не соответствует действительности. Кроме того, сведения о том, что таких женщин, не ставших на воинский учет, не выпустят за границу – это тоже ложная информация", — сообщили "Сегодня" в министерстве обороны.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 7481, которым предлагают не мобилизовать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне.

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Кроме того, в Раде зарегистрирован законопроект, которым хотят урегулировать механизм выезда военнообязанных за пределы страны во время военного положения.