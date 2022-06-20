В Україні ліквідували співробітника ФСБ на прізвисько "Терміт"

Російського ФСБшника було знищено 17 червня. Фото: колаж "Сьогодні"

На фронті українські військові ліквідували співробітника Федеральної служби безпеки Росії капітана Іллю Цупріка. Окупант із позивним "Терміт" був старшим оперуповноваженим 2-го відділу управління "А" центру спецпризначення ФСБ.

Про це повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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Зазначається, що російського ФСБшника "Терміт" було знищено 17 червня "при виконанні службових обов'язків".

На батьківщині окупанта кажуть, що за час служби він "неодноразово заохочувався" керівництвом управління ФСБ.

Проте замість того, щоб і далі займатися альпінізмом, лижним спортом, бути, як пишуть його друзі, "людиною честі та слова" та "вірною, люблячою батьком і сім'янином", Ілля Цупрік обрав стати російським окупантом, якого спіткала доля всіх ворогів Україна – смерть.

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Водночас, у російських Telegram-каналах додають, що українські військові знищили загалом групу елітних спецназівців російської ФСБ. І "Терміт" – один із тих, про кого було "дозволено" поширити інформацію в мережі.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ ліквідували генерал-майора РФ Колесникова.

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Також нагадаємо, що під Києвом ліквідували російського полковника, що отримав орден від Путіна.