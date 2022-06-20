В Украине ликвидировали сотрудника ФСБ по кличке "Термит"

Российский ФСБшник был уничтожен 17 июня. Фото: коллаж "Сегодня"

На фронте украинские военные ликвидировали сотрудника Федеральной службы безопасности России капитана Илью Цуприка. Оккупант из позывным "Термит" был старшим оперуполномоченным 2-го отдела управления "А" центра спецназначения ФСБ.

Об этом сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Отмечается, что российский ФСБшник "Термит" был уничтожен 17 июня "при выполнении служебных обязанностей".

На родине оккупанта говорят, что за время прохождения службы он "неоднократно поощрялся" руководством управления ФСБ.

Однако вместо того, чтобы и дальше заниматься альпинизмом, лыжным спортом, быть, как пишут его друзья, "человеком чести и слова" и "верным, любящим отцом и семьянином", Илья Цуприк избрал стать российским оккупантом, которого настигла судьба всех врагов Украина – смерть.

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В то же время в российских Telegram-каналах добавляют, что украинские военные уничтожили в целом группу элитных спецназовцев российской ФСБ. И "Термит" – один из тех, о ком было "разрешено" распространить информацию в сети.

Ранее мы сообщали, что ВСУ ликвидировали генерал-майора РФ Колесникова.

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Также напомним, под Киевом ликвидировали российского полковника, получившего орден от Путина.