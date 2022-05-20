У США назвали п'ять воєнних сценаріїв для України

Війна в Україні може піти за одним з п'яти сценаріїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Росії не вдалося досягти початкової мети війни в Україні - удару по Києву і зміни влади. "План Б", який включає наступ російських військ на сході та півдні, також забуксував.

Війна переходить у затяжну фазу і матиме п'ять можливих сценаріїв розвитку, пише The Wall Street Journal.

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1. Російський колапс

Високомотивовані, добре озброєні та тактично вправні українські війська скористалися слабкими місцями російських військових. Росіяни боролися зі слабкою логістикою та нескоординованістю різних елементів своєї кампанії. Вони постраждали від поганого спорядження та підготовки, а місцями – від низького морального духу. Згідно з західними оцінками, офіцерський корпус РФ був серйозно ослаблений втратами.

"Я думаю, що є сценарій, який, можливо, трохи недооцінюється – це можливість реального колапсу Росії", – сказав представник дослідницької групи Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Еліот Коен.

За його словами, збоку РФ можливі масові відмови вступати в бій, дезертирство або безладні відступи.

2. Український колапс

Хоча важкі втрати, завдані українцями російським військам, добре задокументовані, є менше даних, наскільки постраждала українська армія.

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Загальнодоступна інформація свідчить, що втрати особового складу й техніки були значними. Але, за західними оцінками, втрати України становлять лише частину втрат, яких зазнали росіяни, які, за оцінками НАТО, мали 40 тисяч вбитих, поранених або захоплених у полон до кінця березня.

Також аналітики зазначають, що ЗСУ за допомогою західної техніки воюють ефективно і вмотивовано, тому сценарій військової поразки України виглядає малоймовірним, пише видання

3. "Болото"

Війни часто заходять у глухий кут, в якому жодна зі сторін не наважується програти. Західні чиновники попереджають, що конфлікт може тривати в наступному році або й далі.

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Ключовою довгостроковою перспективою для Москви є те, чи зможе вона завдяки мобілізаційним зусиллям збільшити армію ще на 150-180 тисяч. З огляду на необхідність навчання, новобранці не прибудуть на поле бою до кінця року. Якщо наступного року росіяни зможуть збільшити мобілізовану армію, тоді ми зайдемо в глухий сценарій, вважають аналітики.

4. Український контрнаступ

Після перенаправлення своїх сил на схід і південний схід росіяни, схоже, кинулися вести поетапний наступ, іноді використовуючи війська, які були відкинуті від Києва, замість того, щоб почекати і зібрати великомасштабні сили.

Схоже, що просування Росії зупиниться відносно скоро, і питання в тому, чи зможуть українці піти в контрнаступ? Якщо українці все-таки просунуться, наступне питання – де вони зупиняться. Мінімальна ціль для України – це контрольні лінії 23 лютого, за день до російського вторгнення.

За словами аналітиків, якщо українці досягнуть успіху, це стане політичним викликом для президента Володимира Зеленського, бо з'явиться спокуса відсунути росіян ще далі. Зовнішній тиск на Зеленського, особливо з боку європейців, щоб обмежити наступ, ймовірно, зросте.

5. Ескалація з використанням ядерної зброї

Деякі західні аналітики зараз стурбовані, чи не загострить Путін конфлікт, застосувавши тактичну ядерну або хімічну зброю на полі бою. Експерти не виключають таку ймовірність, проте кажуть, що шансів на це мало.

"Навіть якби на полі бою було використано ядерну зброю, конфлікт автоматично не переросте в обмін міжконтинентальними балістичними ракетами між Росією та Заходом", – пише видання.

Основним важелем, який зупиняє Росію від використання такої зброї, за словами аналітиків, є те, що вона не принесе жодних успіхів РФ у бойових діях.

Будь-яке використання такої зброї, ймовірно, втягне Захід глибше в конфлікт. За словами аналітиків, ядерна відповідь західних держав буде малоймовірною, але звичайна військова відповідь може бути.

Нинішні "червоні лінії", які заважають західним силам проводити повітряні операції в Україні, швидше за все, "відпадуть" і стане можливим закриття неба над Україною з допомогою НАТО.