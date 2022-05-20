Війна в Україні переходить у нову фазу. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа

Бойові дії в Україні переходять у виснажливу нову фазу. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють санкції на російську нафту, можливі поставки в Україну протикорабельних ракет Harpoon та програш Росії у війні з Україною.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Росія вже програла війну

Американська газета The Wall Street Journal пише, що очевидно Росія вже програла війну. Проте ще лишається відкритим питання, чи може її виграти Україна. Видання моделює п'ять можливих сценаріїв наступної фази війни. Перший – це колапс російської армії під тиском ЗСУ та розгром Росії на полі бою. Другий сценарій – це коли Україна більше не зможе чинити опір. Такий сценарій опитані газетою експерти вважають малоймовірним через суттєву західну економічну та військову підтримку. Третій сценарій – це завмирання фронту, четвертий – Україна поступово отримує перевагу та витісняє росіян, п'ятий – різка ескалація з використанням ядерної або хімічної зброї.

Війна в Україні переходить у виснажливу нову фазу

The Washington Post пише, що Америка та її союзники почали планувати тривалішу війну в Україні, масштаби якої звузилися після першого російського вторгнення три місяці тому. Проте тривалість війни здається дедалі більшою, оскільки бойові дії переходять у виснажливу нову фазу.

Країни G7 обговорюють санкції на російську нафту

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що країни G7 обговорюють можливість використання вторинних санкцій встановлення обмеження на російську нафту. Йдеться про формування картелю покупців російської нафти встановлення її ціни, що може допомогти мінімізувати доходи Москви. Нафтового ембарго на російську нафту вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго за допомогою проєкту #StopBloodyEnergy.

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США можуть передати Україні протикорабельні ракети Harpoon

Агентство новин Reuters інформує, що США працюють над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети та допомогти подолати російську морську блокаду. Три посадові особи США та два джерела в Конгресі США заявили, що два типи потужних протикорабельних ракет Harpoon виробництва Boeing, та Naval Strike Missile виробництва Kongsberg та Raytheon Technologies, активно розглядалися або для прямого постачання в Україну, або шляхом передачі від європейського союзника, у якого є ці ракети.

Для Путіна поразка в Україні рівнозначна смерті

Німецький журнал Der Spiegel пише, що для Путіна поразка в Україні може бути рівноцінною фізичній смерті. Сам російський диктатор начебто вважає, що поразка в Україні коштуватиме йому життя.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські війська зосередили свої зусилля на селах та перехрестях східної України та не можуть захопити великі міста, що є очевидною ознакою зниження амбіцій Путіна.

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Також ми інформували, що Путін звільнив своїх високопоставлених командирів, які "погано діяли" на початку вторгнення Росії в Україну.