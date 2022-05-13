У США дали прогноз, коли окупанти повністю відійдуть від Харкова

Ворог все ще бомбардує Харківську область / Колаж "Сьогодні"

Окупант зазнає невдач у битвах під Харковом, який два місяці зазнавав нещадних бомбардувань. Такий висновок зробив американський аналітичний центр Інститут вивчення війни у статті, розміщеній на сайті центру.

Що відомо

Американські військові аналітики зазначили, що під Харковом контрнаступ ЗСУ зламав плани армії Росії і змушує її відійти з регіону так само, як це було місяць тому з-під Києва.

Реклама

"Український контрнаступ під Харковом також ставить російське командування перед важким вибором, як, мабуть, і було задумано. Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що російські війська, відведені з-під Харкова, були спрямовані у бік Рубіжного та Сєверодонецька, але ціною поступки позицій під Харковом, звідки росіяни обстрілювали місто", – зазначається у аналітичній записці за 12 травня.

Контрнаступ ЗСУ змушує російські підрозділи, які все ще знаходяться поблизу Харкова, зосередити свої бомбардування на українських військах, щоб зупинити наш контрнаступ.

Реклама

"Контрнаступ українців під Харковом починає дуже нагадувати контрнаступ, який зрештою витіснив російські війська з-під Києва і повністю із західної України, хоча ще зарано говорити, чи ухвалять росіяни подібне рішення тут", – вважають експерти.

Обстановка у регіоні