У Сєвєродонецьку священник передавав дані про дислокацію ЗСУ окупантам

Оккупанти отримували інформацію від українського священника в Луганській області / Фото: Колаж: Сьогодні
У Сєвєродонецьку священнослужитель УПЦ МП передавав російським військовим інформацію про дислокацію наших воїнів. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, правоохоронці в телефоні священника виявили листування з окупантами, в якому він передавав відомості про чисельність, дислокацію, озброєння українських військових.
"Мобільний телефон священнослужителя Української православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня", – написав він.
Державна зрада проти України
- Неповнолітнього мешканця Бучанського району підозрюють у держзраді. Хлопець співпрацював з військовими РФ під час окупації.
- Народному депутату Іллі Киві повідомили підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України. На основі зібраних доказів визначено, що Кива своїми діями та висловлюваннями завдав колосальної шкоди Україні.
- Заступника голови Бердянської РДА Запорізької області підозрюють у держзраді. Вона добровільно співпрацювала з російськими окупантами.
- Служба безпеки викрила громадянина України, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах. Також чоловік організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів. Його дії мали розхитати внутрішньополітичну обстановку в нашій країні і створити "потрібну інформаційну картинку" для РФ.
- В Україні за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану каратимуть довічним ув'язненням з конфіскацією майна.