У Сєвєродонецьку священник передавав дані про дислокацію ЗСУ окупантам

Оккупанти отримували інформацію від українського священника в Луганській області / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сєвєродонецьку священнослужитель УПЦ МП передавав російським військовим інформацію про дислокацію наших воїнів. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, правоохоронці в телефоні священника виявили листування з окупантами, в якому він передавав відомості про чисельність, дислокацію, озброєння українських військових.

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"Мобільний телефон священнослужителя Української православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня", – написав він.

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