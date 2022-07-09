У Пентагоні розповіли, чи змінив Путін свої цілі в Україні

Президент РФ хоче змінити владу в країні / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент Росії Володимир Путін окрім захоплення українських територій хоче скинути уряд. Про це заявив на брифінгу високопоставлений представник Пентагону.
"У заявах президента Путіна було дуже ясно, якими є його цілі в Україні. Що являє собою підпорядкування України у військовому та політичному відношенні, щоб Україна не була незалежною, суверенною країною. Конкретними військовими цілями були, як я сказав на початку, просування до Києва, повалення уряду та встановлення його контролю", – розповів представник.
За його словами, у Путіна змінилися конкретні військові цілі, оскільки вони зазнали невдачі в цьому початковому підході.
"Я не думаю, що політичні цілі змінилися, змінилися військові засоби чи операції", – сказав він.
Цілі Путіна
- Хазяїн Кремля вважає, що Україна має стати завойованою державою, підпорядкованою Кремлю. Крім того, російський лідер, згадуючи Петра I, натякнув багатьом країнам Європи, що вони в небезпеці. Під загрозою можуть опинитися країни, які виникли після розпаду СРСР.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що порівняння Путіна себе з Петром I та визнання у захопленні земель знову доводять, що не було жодного "конфлікту", а є лише криваве захоплення України під надуманими приводами та геноцид українського народу.
- Болгарський експерт Христо Грозєв ще на початку російського вторгнення заявляв, що мета Путіна – повалити і поставити новий уряд, він це сказав та навіть не приховував це. Одна з його можливих демонстрацій наслідків – це застосування тактичної ядерної зброї, щоб показати, що він готовий на це.