В Пентагоне рассказали, изменил ли Путин свои цели в Украине

Президент РФ хочет сменить власть в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин кроме захвата украинских территорий хочет свергнуть правительство. Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона

"В заявлениях президента Путина было очень ясно, каковы его цели в Украине. Что представляет собой подчинение Украины в военном и политическом отношении, чтобы Украина не была независимой, суверенной страной. Конкретными военными целями были, как я сказал в начале, движение к Киеву, свержение правительства и установление его контроля", – рассказал представитель.

По его словам, у Путина изменились конкретные военные цели, поскольку они потерпели неудачу в этом первоначальном подходе.

"Я не думаю, что политические цели изменились, изменились военные средства или операции", – сказал он.

Цели Путина

Хозяин Кремля считает, что Украина должна стать завоеванным государством, подчиненным Кремлю. Кроме того, российский лидер, вспоминая о Петре I, намекнул многим странам Европы, что они в опасности. Под угрозой могут оказаться те страны, которые возникли после распада СССР.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сравнение Путина себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают, что не было никакого "конфликта", а есть лишь кровавый захват Украины под надуманными предлогами и геноцид украинского народа.